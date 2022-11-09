Путин оценил вклад ФМБА в спасение бойцов и мирных граждан в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 9 ноября, отметил высокий вклад сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в спасение жизни российских военных, участвующих в специальной военной операции, а также мирных граждан.
Президент России Владимир Путин в среду, 9 ноября, отметил высокий вклад сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в спасение жизни российских военных, участвующих в специальной военной операции, а также мирных граждан.
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