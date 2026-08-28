AH: Samsung Galaxy S27 Ultra получит блок камер в духе iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy S27 Ultra может получить существенно переработанный блок камер. Об этом сообщает издание Android Headlines (AH), ссылаясь на рендеры устройства от инсайдера OnLeaks, на которых флагман показан со всех сторон.
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