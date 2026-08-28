Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

AH: Samsung Galaxy S27 Ultra получит блок камер в духе iPhone 17 Pro

AH: Samsung Galaxy S27 Ultra получит блок камер в духе iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy S27 Ultra может получить существенно переработанный блок камер. Об этом сообщает издание Android Headlines (AH), ссылаясь на рендеры устройства от инсайдера OnLeaks, на которых флагман показан со всех сторон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии