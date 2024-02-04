РИА Новости: московская соцзащита предоставила кров жившей в подъезде семье

Московская соцзащита предоставила кров жившей в подъезде семье. Об этом пишет РИА Новости. Женщина с тремя детьми оказались на лестничной клетке после того, как сдали свое жилье в аренду, а сами переехали в квартиру меньшей площади.
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