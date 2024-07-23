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Передачу Байденом полномочий по помощи Украине объяснили

Передачу Байденом полномочий по помощи Украине объяснили

Президент США Джо Байден передал полномочия по помощи Украине и конфискации российских активов Минфину и Госдепу, чтобы дать сигнал Евросоюзу, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

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