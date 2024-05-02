Синьхуа: число погибших при обрушении участка автотрассы в Китае выросло до 36 человек

Под завалами обнаружили 23 автомобиля Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36 человек, число обнаруженных под завалами машин также возросло до 23, заявило агентство Синьхуа.
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