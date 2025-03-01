Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мир перевернулся: теперь союзники России в ООН – Израиль и США

Мир перевернулся: теперь союзники России в ООН – Израиль и США

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Комментарии
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Надежда
Какая дружба, только взаимовыгодное партнерство!
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1 час.
Семен Демин
Классный юмор: &quot;фюрерша урсула&quot;,  &quot; самоходный овощ &quot;, &quot; пластмассовый  дилетант блинкен&quot;.
Ответить
1 час.
Семен Демин
Какая же дружбы без доверия?
Ответить
1 час.
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