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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше по-русски обратился к болельщикам «Авангарда»: «Горжусь, что я тренер вашей команды. И я горжусь вами. Суперболельщики»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше по-русски обратился к болельщикам во время презентации команды в преддверии старта нового сезона КХЛ .

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