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С Днём Победы в Великой Отечественной Войне, товарищи!

С Днём Победы в Великой Отечественной Войне, товарищи!

﻿﻿Источник: Известия Совета депутатов трудящихся, 9 мая 1945 г., № 107 (8717) В 00:43 по московскому времени 9 мая (в 22:43 по центральноевропейскому времени 8 мая) завершилась процедура подписания акта о капитуляции нацистской Германии.

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