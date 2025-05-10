С Днём Победы в Великой Отечественной Войне, товарищи!

﻿﻿Источник: Известия Совета депутатов трудящихся, 9 мая 1945 г., № 107 (8717) В 00:43 по московскому времени 9 мая (в 22:43 по центральноевропейскому времени 8 мая) завершилась процедура подписания акта о капитуляции нацистской Германии.