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Новый Нижегородский

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В Госдуме одобрили идею разрешить силовикам изменять и удалять...

В Госдуме одобрили идею разрешить силовикам изменять и удалять...

В Госдуме одобрили идею разрешить силовикам изменять и удалять сведения о себеГосударственный комитет по информационной политике Госдумы поддержал внесенный законопроект, который предоставляет право Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и другим силовым ведомствам изменять или удалять сведения о своих сотрудниках в базах данных.

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