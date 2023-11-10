В Госдуме одобрили идею разрешить силовикам изменять и удалять сведения о себеГосударственный комитет по информационной политике Госдумы поддержал внесенный законопроект, который предоставляет право Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и другим силовым ведомствам изменять или удалять сведения о своих сотрудниках в базах данных.