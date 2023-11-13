Загадка века: В США не знают точную сумму выделенных денег Киеву - люди бунтуют

Секреты американской финансовой помощи Украине находятся в тени. Конгрессмены не могут узнать точную сумму, предоставленную Киеву, но подозревают, что она на десятки миллиардов больше той, которую сообщила администрация Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии