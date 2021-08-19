Картина Дня

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«Гоголю и не снилось»: в Киеве Бочелли споет на костях рабочих-арсенальцев

«Гоголю и не снилось»: в Киеве Бочелли споет на костях рабочих-арсенальцев

Украинская столица с особой помпой готовится отпраздновать тридцатилетие Незалежности. По сему поводу в Мариинском парке Киева, на месте разрушенного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, начали монтировать сцену.

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