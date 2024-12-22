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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об Угальде: «Если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет»

Сообщалось, что нападающий «Спартака» интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналу». «Вопрос простой.

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