В Германии на аттракционе «Дорога ужасов» в Лере пострадало 11 человек

Как минимум 11 человек пострадало в результате пожара на аттракционе «Дорога ужасов» в городе Лер (федеральная земля Нижняя Саксония) в Германии, сообщила отделение местной полиции 13 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).