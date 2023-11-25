Донские коммунисты: Врангель капут

Кадетский корпус им. николая второго - за что? За проигрыш русско-японской войны, за поражение России в первой мировой войне, за развал России ? Чем вообще думали о присвоении имени? У нас в истории государства что, не было выдающихся военно =начальников, полководцев ? Идиотизм какой то....

Юрий Кушнарев

подобные провокации во время СВО только подчёркивают тупизм и наглость т.н. вертикали власти. За такие штуки как минимум освобождение от должностей навсегда. Могут возразить дебильные "демократы",а на деле те же нацисты,а памятники Сталину это что? Тогда уж никому. Ответ простой - памятники Сталину это благодарность народная и память человеку, жившему для блага всех граждан страны,которую он и его соратники сделали великой. Памятники врангелям и колчакам - попытка захватившей власть в России буржуазии взять реванш за исторический разгром.А там и до реституции недалеко.Люди,будте бдительны.