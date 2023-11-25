БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей Зарубкин
    Надо бы использовать либерастеров на сортировке бытового мусора. Будет хоть какая-то польза от этой публики.Что России делать...
  • евгений Данилов
    Трудовые лагеря для слегка нагадивших и лишение гражданства для сходивших на свою Родину по большому. И не дети они, ...Что России делать...
  • Коська
    Простите, а ГДЕ УДАРЫ ПО ПУНКТАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ??? А ВСЕ то что здесь автор изобразил, это  конечном итоге БЛА-БЛА-...ATACMS прилетели:...

Донские коммунисты: Врангель капут

Донские коммунисты: Врангель капут

Нужно ли ставить памятники спорным историческим персонажам? Сергей Аксенов Фото: КПРФ В Ростове-на-Дону открытый 7 ноября памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения барону Петру Врангелю прикрыли транспортировочным каркасом и пленкой.

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Комментарии
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александр мозговой
Кадетский  корпус им. николая второго - за что?  За проигрыш русско-японской войны, за поражение России в первой мировой войне, за развал России ?  Чем вообще думали  о присвоении имени?  У нас в истории государства что, не было выдающихся военно =начальников, полководцев ? Идиотизм какой то....
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12 час.
Юрий Кушнарев
подобные провокации во время СВО только подчёркивают тупизм и наглость т.н. вертикали власти. За такие штуки как минимум освобождение от должностей навсегда. Могут возразить дебильные &quot;демократы&quot;,а на деле те же нацисты,а памятники Сталину это что? Тогда уж никому. Ответ простой - памятники Сталину это благодарность народная и память человеку, жившему для блага всех граждан страны,которую он и его соратники сделали великой. Памятники врангелям и колчакам - попытка захватившей власть в России буржуазии взять реванш  за исторический разгром.А там и до реституции недалеко.Люди,будте бдительны.
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10 мин.

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