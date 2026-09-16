Московская епархия сообщила о семичасовой очереди к мощам святителя Спиридона

Очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, выставленным для поклонения в Храме Христа Спасителя, сильно растянулась, время ожидания сейчас порядка шести-семи часов.
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