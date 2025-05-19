Боуз усомнился в правдивости слов Дурова об отказе Франции в просьбе по Румынии

Журналист Чей Боуз в социальной сети X усомнился в правдивости высказывания основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот отказался реагировать на требование главы разведки Франции Николя Лернера ввести цензуру в мессенджере в Румынии.
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