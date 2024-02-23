До чего Путин xoxлов довёл! При Пopoxe такой фигни не было...

Юрий Золотарев

Да-а-а... БандероЖОпию ликвидировать нам еще до-о-олго.... Но иначе - никак! НЕЛЬЗЯ жить рядом со срущими и обосраными тараканами! - они ВСЁ загадят, весь мир! (Украину и Европу они уже загадили...).