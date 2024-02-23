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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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До чего Путин xoxлов довёл! При Пopoxe такой фигни не было...

До чего Путин xoxлов довёл! При Пopoxe такой фигни не было...

Вот такой бейджик выдали ребенку в школе. Заставляют других детей его ненавидеть. Город Винница.

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Комментарии
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александр александров
Да....пониже дна будет!
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7 час.
Юрий Золотарев
Да-а-а... БандероЖОпию ликвидировать нам еще до-о-олго.... Но иначе - никак! НЕЛЬЗЯ жить рядом со срущими и обосраными тараканами! - они ВСЁ загадят, весь мир! (Украину и Европу они уже загадили...).
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7 час.
Caltar
А те кто эту хрень пацану выдал,чего сами не в окопах или госпиталях раненым утки меняют,а в тылу с малолетками возню устраивают?
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5 час.

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