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Не дворцы и не соборы: 5 претендентов на включение в перечень объектов Международного наследства ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО раз в год рассматривает 10-ки заявок от различных государств, однако священную табличку «Международное наследство» получают далековато не все.

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