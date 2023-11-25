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Похоже, в Германии осознали, что без российского газа их промышленность вымирает, и принялись спасать газопровод "Северный Поток"…

Похоже, в Германии осознали, что без российского газа их промышленность вымирает, и принялись спасать газопровод "Северный Поток"…

192K прочитали Может ли страна развиваться в отсутствие достаточного количества энергоресурсов? Могу уверенно заявить, что нет.

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