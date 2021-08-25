Спорт-Экспресс

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«Барселона» злится на Юмтити из-за его отказа покинуть клуб

«Барселона» злится на Юмтити из-за его отказа покинуть клуб

Руководство «Барселоны» недовольно отказом защитника Самуэля Юмтити покидать клуб, пишет Sport.es. По данным источника, каталонцы заявили, что такое поведение неприемлемо, так как футболист не хочет рассматривать ни одного предложения от команды.

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