«Барселона» злится на Юмтити из-за его отказа покинуть клуб

Руководство «Барселоны» недовольно отказом защитника Самуэля Юмтити покидать клуб, пишет Sport.es. По данным источника, каталонцы заявили, что такое поведение неприемлемо, так как футболист не хочет рассматривать ни одного предложения от команды.
Руководство «Барселоны» недовольно отказом защитника Самуэля Юмтити покидать клуб, пишет Sport.es. По данным источника, каталонцы заявили, что такое поведение неприемлемо, так как футболист не хочет рассматривать ни одного предложения от команды.
Свежие комментарии