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Чехия направила 6,6 млн долларов в PURL для Украины

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил о том, что республика перевела 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов) в программу PURL – механизм, через который союзники финансируют закупки военной техники в США для Украины.

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