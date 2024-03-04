Бутерброды с сыром и яйцом

Бутерброды по этому рецепту хоть и выглядят простыми, но получаются очень вкусными. При этом вам не нужно тратить на их приготовление много времени! Ингредиенты: - Тостовый хлеб — 4 ломтика - Куриное яйцо — 2 шт.