Китай будет и дальше способствовать единству и сотрудничеству стран Глобального Юга -- официальный представитель МИД КНР

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- Китай продолжит работать с другими странами Глобального Юга, чтобы способствовать высококачественному развитию сотрудничества "БРИКС плюс" и написать новую главу единства и сотрудничества на пространстве Глобального Юга, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР.