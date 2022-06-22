В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе

Администрация США никак не может поверить, что американским наемникам Александру Дрюке и Энди Хьюну, воевавшим на Украине и попавшим в плен, грозит смертная казнь и об этом спокойно говорит представитель Кремля.
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