Военное обозрение

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В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе

В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе

Администрация США никак не может поверить, что американским наемникам Александру Дрюке и Энди Хьюну, воевавшим на Украине и попавшим в плен, грозит смертная казнь и об этом спокойно говорит представитель Кремля.

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