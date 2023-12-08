Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Новосибирск-Москва, экстренно совершил возврат в аэропорт из-за технической неисправности.
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