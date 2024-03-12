В Калужской области рейсовый автобус сбил пожилую женщину. Об этом 11 марта сообщили в прокуратуре. По предварительной информации, около 21:00 на 2 километре автодороги "А-108 - Балабаново - М-3 Украина"рейсовый автобус, ехавший по маршруту "Ермолино - Балабаново", наехал на пожилую женщину.