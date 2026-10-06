Что значит новая метка GCL в водительских правах и почему за её игнорирование могут оштрафовать на 15 тысяч?

Представьте ситуацию: вы садитесь за руль, уверенно направляетесь на работу или в дорогу, а инспектор ГАИ останавливает вас с вопросом: «Почему вы не носите очки?» Если в ваших правах стоит новая метка GCL, ответ на этот вопрос может стать головной болью.
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