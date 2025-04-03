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Царьград

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В Сочи стаффорды напали на пенсионерку. Ко владельцу собак заглянули из полиции

В Сочи стаффорды напали на пенсионерку. Ко владельцу собак заглянули из полиции

Псы набросились на беззащитную женщину. Она получила множественные травмы.В Сочи на 62-летнюю жительницу улицы Профсоюзной напали соседские стаффордширские терьеры.

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