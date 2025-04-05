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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью дисквалифицирован на 3 матча в Турции – он хватал тренера «Галатасарая» Бурука за нос

Главный тренер «Фенербахче» схватил Окана Бурука, своего коллегу, за нос после дерби с «Галатасараем» в Кубке Турции (1:2).

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