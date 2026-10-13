В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до -2°C и туман

В ночные и утренние часы 13 октября в отдельных районах Беларуси столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, днём воздух прогреется до 9–15 тепла, а местами пройдут небольшие дожди.
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