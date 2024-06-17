Известный архитектор объяснил, что мешает строить в Барнауле длинные велодорожки

По мнению Александра Деринга, дело в перепаде рельефа и железнодорожных путях В Барнауле можно создать большую сеть велодорожек, но этому мешает несколько факторов: перепад рельефа и железнодорожные пути, которые фактически делят город пополам.
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