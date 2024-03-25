«Крокус» закрыл свои ТРК: Следственный комитет проведет проверку противопожарной безопасности

Сегодня московские торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ) Vegas закрылись. Речь идет о ТРК «Vegas Крокус сити», который расположен вблизи концертного зала, где произошел теракт, а также «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское».
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