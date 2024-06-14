Солдат не хватает, нам нужна ротация бойцов на передовой – полковник Баранец

Находящимся в зоне СВО более двух лет российским бойцам нужна ротация. Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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