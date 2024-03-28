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Мигрантов десятками тысяч гонят из России: МВД обнародовало официальное число

Мигрантов десятками тысяч гонят из России: МВД обнародовало официальное число

В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства. По данным столичного главка МВД, в прошлом году в Москве было выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства.

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Комментарии
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Владимир Елкин
И всё-таки не все таджики сволота! Много таджиков-неплохих ребят, которые приехали работать и не имеют проблем с российскими законами. Просто России надо ужесточить миграционное законодательство, а нарушивших его не выдворять в страну, откуда приехал, а отправлять в трудовые лагеря лет на пять. Приехали - пусть потрудятся на благо России! И пора установить пограничный контроль за перемещением мигрантов и не только из Средней Азии. Не хватает погрансил? Закрыть базы и вернуть наших ребят из российских баз в Армении и Таджикистане. У России огромная территория, которую надо контролировать, а не отправлять российских ребят на защиту армян и таджиков! Не хотят дружить с Россией - пусть себя сами защищают! Потом локти будут кусать!
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56 мин.
Иван Ребров
Лучше  опыт арабов. Они контролируют гастов. Приехал один без семейства. Отработал срок и домой.
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40 мин.
Иван Ребров
https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43693715122/Migrantov-pora-pristrunit
Мигрантов пора приструнить - ВМЕСТЕ - легче ВСЁ - 28 марта
ВМЕСТЕ - легче ВСЁ - МирТесен
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31 мин.

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