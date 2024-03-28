Мигрантов десятками тысяч гонят из России: МВД обнародовало официальное число

Владимир Елкин

И всё-таки не все таджики сволота! Много таджиков-неплохих ребят, которые приехали работать и не имеют проблем с российскими законами. Просто России надо ужесточить миграционное законодательство, а нарушивших его не выдворять в страну, откуда приехал, а отправлять в трудовые лагеря лет на пять. Приехали - пусть потрудятся на благо России! И пора установить пограничный контроль за перемещением мигрантов и не только из Средней Азии. Не хватает погрансил? Закрыть базы и вернуть наших ребят из российских баз в Армении и Таджикистане. У России огромная территория, которую надо контролировать, а не отправлять российских ребят на защиту армян и таджиков! Не хотят дружить с Россией - пусть себя сами защищают! Потом локти будут кусать!