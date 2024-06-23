ВМФ России «Калибрами» атаковал авиабазу ВСУ под Киевом

Под удар русских ракет попали стоянки самолётов и авиационные базы ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наёмников, а также места подготовки к применению без экипажных катеров, склады и другая инфраструктура.
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