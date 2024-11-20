Суд вынес приговор вандалам, разгромившим мемориал героев СВО. Дело было в ночь на 11 марта нынешнего года.
Сколько же подонков...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
МАЛО ПОДОНКАМ ДАЛИ ....!!!
Ответить
11 час.
Виктор Луговой
Поселение...? Даже не общак? Исторически по ИТК колония-поселение была для двух категорий сидельцев: для исправленцев - и для неосторожников. Эти не похожи ни та то и ни на другое.
Ответить
7 час.
n
nyha
на фронт их тут-же...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии