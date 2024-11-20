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Сколько же подонков...

Сколько же подонков...

Суд вынес приговор вандалам, разгромившим мемориал героев СВО. Дело было в ночь на 11 марта нынешнего года.

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Комментарии
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Гарий Щерба
МАЛО ПОДОНКАМ ДАЛИ ....!!!
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11 час.
Виктор Луговой
Поселение...? Даже не общак? Исторически по ИТК колония-поселение была для двух категорий сидельцев: для исправленцев - и для неосторожников. Эти не похожи ни та то и ни на другое.
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7 час.
n
nyha
на фронт их тут-же...
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4 час.

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