Так как с подрывами «Северного потока» и так «всё понятно», то и незачем лишний раз поднимать по этому поводу шум.
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