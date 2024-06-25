Я заперлась в комнате до конца отпуска, потому что устала няньчить ребенка сестры своего жениха

Присматривать за детьми непросто, а если вам это не нравится, это еще сложнее. Особенно если вы в отпуске, вероятно, последнее, что вам захочется, — это тратить все свое время и внимание на чужого малыша.
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