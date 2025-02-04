Глава Подмосковья Воробьев и Белгородский Гладков признаны самыми неэффективными губернаторами: ждет ли их отставка

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Комментарии
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Татьяна Петровна
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1 д.
Федор Родников
Вообще  откуда его выкопали?😂
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1 д.
РМ
Раиса Мелькумова
Воробьев давно уже зажрался, город Фрязино стал мигрантским, некогда Наукоград, кстати» Исток» находится там.
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1 д.
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