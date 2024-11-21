Делегация Петербурга во главе с Александром Бельским примет участие в запуске ракеты «Союз-2.1а»

Перед этим посетили стартовый комплекс площадки Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга в своем телеграмм-канале сообщил, что вместе с ним, делегация прибыла на космодром Байконур, чтобы принять участие в запуске ракеты «Союз-2.
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