Делегация Петербурга во главе с Александром Бельским примет участие в запуске ракеты «Союз-2.1а»

Перед этим посетили стартовый комплекс площадки Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга в своем телеграмм-канале сообщил, что вместе с ним, делегация прибыла на космодром Байконур, чтобы принять участие в запуске ракеты «Союз-2.