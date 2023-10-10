Правительство РФ выделяет 4 млрд рублей на научные исследования в космосе и энергетике

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении около 4 млрд рублей на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области космической отрасли и технологий накопления электроэнергии.
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