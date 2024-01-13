В Перми будут бесплатно предоставлять автомобили для сдачи практики на права

Курсантам можно выбрать машину с механической или автоматической коробкой передач.В Перми будут бесплатно предоставлять автомобили для сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии