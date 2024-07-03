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Боня показа фото до и после похудения на 10 килограммов

Боня показа фото до и после похудения на 10 килограммов

Виктория Боня последние три месяца активно пыталась избавиться от лишних 10 килограммов. Наконец ей это удалось – знаменитость показала свое преображение в соцсетях, опубликовав фото до и после похудения.

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