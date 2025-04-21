"Известия": органы образования и МВД обменяются данными о детях мигрантов

Российские органы образования будут передавать полиции сведения о детях мигрантов. Об этом, ссылаясь на разработанные МВД РФ и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки, сообщает газета "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии