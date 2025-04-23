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Балтийский флот провел учения по обеспечению безопасности судоходства

Балтийский флот провел учения по обеспечению безопасности судоходства

Минобороны РФ Балтийский флот (БФ) провел учения по обеспечению безопасности судоходства на Балтике, во время которых военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подлодок.

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