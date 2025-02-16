В Адыгее ансамбль "Нальмэс" показал новый проект «Старинные народные адыгские танцы»Сегодня на концерте «Старинные народные адыгские танцы»(Ижъырэ адыгэ къашъохэр) зрители смогли в полной мере наладиться неповторимой атмосферой истинной адыгской культуры, исполнением танцев, полных достоинства, величия и грации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)