Ничушкин стал автором первой шайбы в текущем плей-офф НХЛ

Первый матч стартового раунда Кубка Стэнли прошел в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр». В ходе него результативными действиями отметился российский нападающий и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
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