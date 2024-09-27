В Европе изучат сгорание спутников в атмосфере Земли

Испанская компания Deimos заключила с Европейским космическим агентством (ЕКА) контракт на сумму 17 миллионов евро, предполагающий создание капсулы для изучения динамики вхождения небесного тела в атмосферу Земли.
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