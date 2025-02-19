В Болгарии прошло факельное шествие в память о Василе Левском

Традиционное национальное памятное факельное шествие в честь Апостола свободы — Васила Левского под лозунгом «152 года бессмертия» прошло в болгарском городе Ловече, 19 февраля передает Болгарское национальное радио.
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