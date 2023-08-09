ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

РИАМО - 9 авг.Глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские солдаты при поддержке огня артиллерии и ударов авиации подавили шесть попыток атак штурмовых групп ВСУ.